Ідеальна пара. У Резнікова підтвердили "зустріч" корабля РФ з українським дроном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter .

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" - йдеться в повідомленні.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Український drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Атака на російський корабель

Напередодні з'явилися повідомлення про те, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав нападу з боку дронів. Інформація про це поширилася в мережі.

Пізніше Міністерство оборони РФ підтвердило факт спроби атаки безпілотників на судно. У своїх заявах вони звинуватили Україну в цьому інциденті. Представники російського відомства заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені. Однак, вони представили відео, яке нібито демонструє знищення одного з катерів.

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" являє собою перше послідовне розвідувальне судно зв'язку Російської Федерації. Його основні функції включають радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту Росії і був спущений на воду лише у 2017 році.

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