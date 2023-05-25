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Ідеальна пара. У Резнікова підтвердили "зустріч" корабля РФ з українським дроном

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 21:25
Ідеальна пара. У Резнікова підтвердили "зустріч" корабля РФ з українським дроном Фото: російський корабель "Іван Хурс" (kchf.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони підтвердило "зустріч" російського корабля "Іван Хурс" з українським безпілотником. Інцидент стався 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" - йдеться в повідомленні.

Атака на російський корабель

Напередодні з'явилися повідомлення про те, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав нападу з боку дронів. Інформація про це поширилася в мережі.

Пізніше Міністерство оборони РФ підтвердило факт спроби атаки безпілотників на судно. У своїх заявах вони звинуватили Україну в цьому інциденті. Представники російського відомства заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені. Однак, вони представили відео, яке нібито демонструє знищення одного з катерів.

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" являє собою перше послідовне розвідувальне судно зв'язку Російської Федерації. Його основні функції включають радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту Росії і був спущений на воду лише у 2017 році.

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