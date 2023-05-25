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У США вважають, що українці можуть бути причетними до атаки дронів на Кремль, - CNN

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Вашингтон, Четвер 25 травня 2023 10:05
У США вважають, що українці можуть бути причетними до атаки дронів на Кремль, - CNN Фото: у США припускають причетність українців до атаки на Кремль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка США вважає, що українці можуть бути причетними до атаки дронів на Кремль. За даними розвідників, за інцидентом можуть стояти українські сили спеціальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, американська розвідка звернула увагу на перехоплені розмови українських посадовців, які звинувачували один одного в атаці на Кремль. Це підштовхнуло США зробити висновок, що українці можуть бути причетними до інциденту.

У деяких перехоплених розмовах представники української військової та розвідувальної сфер припускають, що атаку провели сили спеціальних операцій.

"Однак США не змогли дійти остаточного висновку щодо відповідальних і лише з низькою впевненістю оцінюють, що за інцидентом могла стояти українська група, заявили офіційні особи", - повідомляє CNN.

Представники США вважають малоймовірним, що президент України Володимир Зеленський чи посадовці віддали наказ провести операцію. Також у розвідці відкидають можливість, що атака фінансувалася державою.

За інформацією видання, Кремль після атаки вніс зміни до системи внутрішньої безпеки. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також публічно заявив, що протиповітряна оборона Москви буде посилена.

Джерела CNN повідомили, що дрони, які влучили у Кремль, були невеликими. Проте невідомо, чи могли вони долетіти з України до Москви.

Атака дронів на Кремль

Нагадаємо, в ніч на 3 травня у центрі Москви пролунали вибухи. Пізніше російська влада заявила про атаку дронів на Кремль. Росіяни стверджували, що ППО нібито збила безпілотники. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що один з дронів спалахнув над баштою Кремля.

Москва традиційно звинуватила в атаці Україну та США, а також назвали інцидент "замахом на Путіна". Кремль стверджував, що Вашингтон нібито дав вказівку атакувати адміністрацію російського диктатора.

Проте у Білому домі відкинули звинувачення. Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території.

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