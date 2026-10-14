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Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву

08:33 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву Фото: В столице РФ было очень громко (t.me/GUmchs)
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Минувшей ночью Силы обороны Украины направили на Москву и Московский регион сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра российской столицы Сергея Собянина и "ТАСС".

По словам Собянина, российская ПВО начала сбивать украинские ударные дроны, летевшие на Москву, после 23:00.

"Двадцать БпЛА, летевших на Москву, уничтожили средства ПВО Минобороны РФ. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в 23:47.

Через несколько минут стало известно, что на российскую столицу движется новая "волна" украинских беспилотников. Всего за прошедшую ночь было около 10 таких "волн" дроновых атак.

"Силами ПВО Минобороны РФ отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в 02:50.

Мэр российской столицы утверждает, что во время новой воздушной атаки Силы обороны Украины применили около 500 дронов.

"В период с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в направлении Московского региона летели 493 БпЛА. Большинство из них нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах. Еще 180 беспилотников уничтожили на подлете к Москве", - написал Собянин утром 14 октября.

По подсчетам "ТАСС", минувшей ночью ВСУ совершили одну из самых масштабных атак на Москву и регион за последние два года.

Кроме того, известно, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский прекращали работу из-за угрозы атаки беспилотников. Внуково не работал более восьми часов, а пассажиров сняли со всех рейсов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью 13 октября ВСУ били по Москве десятками дронов.

Кроме того, стало известно, что украинские БПЛА не дали самолету российского диктатора Владимиру Путину приземлиться в столице РФ.

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