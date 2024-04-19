Україна здатна протидіяти РФ ударами по її території зброєю власного виробництва, - ISW

Експерти Інституту послалися на заяву керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на її території.

В ISW переконані, що анонсовані удари ЗСУ по цілях на території Росії є компонентом кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у російському тилу.

"Нещодавні українські удари, що були спрямовані на російську військову інфраструктуру в Росії, загрожували російській нафтопереробці й експорту, а також посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони. Атаки продемонстрували, що Україна може досягти деяких асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва", - йдеться у звіті ISW.