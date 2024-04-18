Буданов анонсував нові атаки на РФ: Маємо показати, що Путін не може захистити росіян
Головне управління розвідки розробило план зі зменшення потенціалу Росії у веденні війни, який "охоплює багато аспектів", в тому числі операції на російській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю очільника ГУР Кирила Буданова газеті The Washimgton Post.
"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", - сказав Буданов.
За його словами, зокрема плануються нові операції російських добровольців на території РФ та нові атаки безпілотників.
Згідно з текстом публікації, очільник ГУР назвав метою демонстрацію того, що диктатор Володимир Путін не може "захистити населення від проникнення війни в Росію".
"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримуєш. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт [атакують] біля їхнього будинку", - пояснив Буданов.
Остання операція ГУР на території РФ - атака безпілотниками авіаційного заводу у російському Татарстані. Удару завдано вранці 17 квітня. Ціль - авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.
Також 17 квітня українські війська завдали удару по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої.
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