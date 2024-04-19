Украина может противостоять РФ ударами по ее территории оружием собственного производства, - ISW

Эксперты Института сослались на заявление руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что Украина планирует противодействовать будущим наступательным операциям России в виде продолжения ударов по российским военным объектам на ее территории.

В ISW убеждены, что анонсированные удары ВСУ по целям на территории России являются компонентом кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих военные усилия и военный потенциал в российском тылу.

"Недавние украинские удары, которые были направлены на российскую военную инфраструктуру в России, угрожали российской нефтепереработке и экспорту, а также усилили давление на российский зонтик противовоздушной обороны. Атаки продемонстрировали, что Украина может достичь некоторых асимметричных последствий с помощью ударов ограниченным количеством оружия преимущественно внутреннего производства", - говорится в отчете ISW.