Украина может противостоять РФ ударами по ее территории оружием собственного производства, - ISW

Украина может достичь определенных асимметричных результатов в ответ на наступательные операции РФ путем ударов по территории агрессора ограниченным количеством оружия преимущественно внутреннего производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Эксперты Института сослались на заявление руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что Украина планирует противодействовать будущим наступательным операциям России в виде продолжения ударов по российским военным объектам на ее территории.
В ISW убеждены, что анонсированные удары ВСУ по целям на территории России являются компонентом кампании Украины по деградации отраслей, поддерживающих военные усилия и военный потенциал в российском тылу.
"Недавние украинские удары, которые были направлены на российскую военную инфраструктуру в России, угрожали российской нефтепереработке и экспорту, а также усилили давление на российский зонтик противовоздушной обороны. Атаки продемонстрировали, что Украина может достичь некоторых асимметричных последствий с помощью ударов ограниченным количеством оружия преимущественно внутреннего производства", - говорится в отчете ISW.
17 апреля издание The Washington Post опубликовало интервью главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. В нем он отметил, что Главное управление разведки разработало план по уменьшению потенциала России в ведении войны, который "охватывает многие аспекты", в частности операции на территории агрессора.
Последняя операция ГУР на территории РФ была совершена 17 апреля. Беспилотники атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани, Татарстан, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Также 17 апреля украинские войска ударили ракетами Storm Shadow по аэродрому во временно оккупированном Джанкое в Крыму. В результате атаки были уничтожены новейший ЗРК С-400 и командный пункт оккупантов.
Кроме того, украинские дроны-камикадзе уже второй раз атаковали загоризонтную радиолокационную станцию 29Б6 "Контейнер". в Мордовии. Станция имеет критически важное значение для россиян.
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