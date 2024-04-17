ГУР вже вдруге атакувало російську РЛС "Контейнер": чим вона особлива
Українські дрони-камікадзе вже вдруге атакували російський військовий об’єкт в Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Дана станція є критично важливою для росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Особливості РЛС "Контейнер"
Строк від початку розробки до переходу на повноцінне бойове чергування зайняв майже 15 років.
Яr зазначає Defense Espress, розробка та виготовлення 29Б6 "Контейнер" відбувались з 1995 по 2000 рік, з 2002 по 2012 роки йшли випробування та відповідно доводка цієї станції до необхідної кондиції. "Повноцінне" бойове чергування цієї станції, за словами російських пропагандистів, стартувало лише в 2019 році.
Дана станція є найпотужнішим радаром в розпорядженні РФ, існує одиничному екземплярі. Она має здатність виявляти повітряні цілі на відстані до 3000 кілометрів.
Атака дронів на РЛС "Контейнер"
Нагадаємо, українські розвідники за допомогою дронів атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії, 17 квітня.
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