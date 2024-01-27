Україна здатна повернути контроль над небом у 2024 році, але є умова, - Кулеба

Україна здатна повернути контроль над повітряним простором, зокрема за рахунок винищувачів F-16, однак є умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Під час спільної пресконференції з головою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба заявив, що Україна цілком може повернути контроль над повітряним простором.
"Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони - саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, - якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно", - підкреслив міністр.
Він додав, що відповідні рішення вже втілюються, проте міністр наголосив, що "необхідно отримати всі ці елементи в достатній кількості й у належний час".
Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
Також литовський міністр відвідав Харків та область, зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.
Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.