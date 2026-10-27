Україна збиває майже 60% реактивних дронів, - Генштаб

Українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу у Telegram.

Україна знищує реактивні дрони

Загалом за результатами аналізу трьох останніх місяців середній показник збиття БпЛА типу “Герань 4” - майже 60%, зазначили у Генштабі.

"Проте під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БпЛА може складати і 80%", - йдеться у дописі.

Чим збивають

Тактична авіація - F-16, Mirage, МіГ-29 - грають вагому роль у збитті реактивних дронів.



Разом з тим важливо посилювати “малу ППО” України в умовах дефіциту зенітних керованих ракет. Вона складається з:

зенітних установок “Гепард”, “Шилка”, Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin;

дронів-перехоплювачів,

мобільних вогневих груп (МВГ) всіх складових Сил оборони України.



Як зауважили у Генштабі, МВГ оснащені не лише кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами.

"За допомогою ПЗРК сьогодні наші воїни досить успішно збивають реактивні дрони противника", - кажуть у Генштабі.

Нові дрони-перехоплювачі

Також постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз.

"Зокрема тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають в своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних “гераней”, - зазначили військові.