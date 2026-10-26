Туман заважає ППО, але росіянам теж: Ігнат пояснив залежність збиття реактивних БПЛА від погоди

Ефективність збиття реактивних ворожих БПЛА в окремих випадках сягає 85%, однак на показники протиповітряної оборони суттєво впливають цілодобові атаки ворога, обмеженість ракетного ресурсу та погодні умови. Основним засобом знищення саме реактивних дронів залишається винищувальна авіація.

Про це в подкасті РБК-Україна " ЦЕ БАЗА " розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Як погодні умови та брак ракет впливають на роботу ППО

За словами Ігната, досягти 100% збиття за нинішніх умов неможливо через інтенсивність ворожих обстрілів, обмежений ресурс ракет і примхи погоди (туман, хмарність, опади).

"Звісно, всі хочуть бачити більший відсоток (збиття реактиних дронів, - ред.), всі хочуть бачити 100%, що ми все позбивали. На жаль, це неможливо при такій кількості", - зазначив він.

Більшість засобів перехоплення потребують візуальної прив'язки до цілі - через очі оператора чи камери з оптичним і лазерним наведенням (як наземні системи, так і повітряні платформи). Через це в туманну та хмарну погоду відсоток збиття може зменшуватися.

Утім, як зауважив Ігнат, погода створює проблеми й для самого противника.

"З одного боку так (хмарність на руку росіянам, - ред.). А з іншого, якщо дрон управляється по каналах зв'язку, по mesh-мережах, оператор теж хотів би бачити, що твориться. Йому треба, напевно, десь нижче опускатися, а зараз видимість така, що навіть і це не дуже допоможе. Це їм теж заважає, але вони можуть і по координатах пускати, і на управлінні безпосередньо оператора. Тому примхи погоди впливають як на противника, так і на нашу оборону", - пояснив речник Повітряних сил.

Рівень збиття та ключова роль авіації

Попри складні умови, загальна ефективність протидії ворожим БПЛА зростає. При деяких атаках показник збиття реактивних дронів досягає 85%, що є дуже високим результатом, хоча решта 15% усе ж можуть досягати цілей.

Головну роль у знищенні різних типів дронів відіграє авіаційна компонента:

Вертольоти: показали високу ефективність у боротьбі зі звичайними бензиновими "шахедами";

Винищувальна авіація: забезпечує найбільший показник збиття саме реактивних дронів.