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Украина сбивает почти 60% реактивных дронов, - Генштаб

21:51 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Украина сбивает почти 60% реактивных дронов, - Генштаб Фото: мобильная группа ППО (Getty Images)
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Украинская ПВО увеличивает процент сбития российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем есть почти 60% уничтоженных "Гераней-4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба в Telegram.

Украина уничтожает реактивные дроны

В целом по результатам анализа трех последних месяцев средний показатель сбития БпЛА типа Герань 4 - почти 60%, отметили в Генштабе.

"Однако при отражении отдельных атак эффективность ущерба реактивных БпЛА может составлять и 80%", - говорится в сообщении.

Чем сбивают

Тактическая авиация - F-16, Mirage, МиГ-29 - играют весомую роль в сбитии реактивных дронов.

Вместе с тем важно усиливать "малую ПВО" Украины в условиях дефицита зенитных управляемых ракет. Она состоит из:

  • зенитных установок "Гепард", "Шилка", Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin;
  • дронов-перехватчиков,
  • мобильных огневых групп (МОГ) всех составляющих сил обороны Украины.

Как отметили в Генштабе, МОГ оснащены не только пулеметами и сопутствующим оборудованием, но и переносными зенитно-ракетными комплексами.

"С помощью ПЗРК сегодня наши воины достаточно успешно сбивают реактивные дроны противника", - говорят в Генштабе.

Новые дроны-перехватчики

Также постоянно идет работа над удешевлением процессов отражения подобных воздушных угроз.

"В частности, продолжаются испытания новых перехватчиков. Отдельные образцы уже имеют в своем активе сбитие нескольких десятков российских реактивных "гераней", - отметили военные.

Ранее РБК-Украина писало, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Кроме того, эффективность ущерба реактивных враждебных БПЛА в отдельных случаях достигает 85%. Однако на показатели ПВО оказывают существенное влияние круглосуточные атаки врага, ограниченность ракетного ресурса и погодные условия.

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