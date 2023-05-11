Украина сбивает 90-100% российских ракет благодаря западному вооружению, - WP
Украина может сбивать 90-100% ракет, которые российские военные направляют по нашей территории. При этом в первые месяцы полномасштабного вторжения удавалось перехватывать только половину вражеских целей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Отмечается, что в первый день полномасштабного вторжения Россия нанесла удар по наземным системам ПВО Украины, сначала волной ракет, а затем десятками вылетов бомбардировщиков при поддержке средств радиоэлектронной борьбы, которые фактически ослепили украинский радар.
Но Украина получила разведданные от союзников накануне российских атак, что позволило защитникам переместить мобильные подразделения в безопасное место, хотя некоторые фиксированные позиции были уничтожены.
При этом россияне не смогли продолжить свои начальные атаки, что позволило Украине быстро перегруппироваться.
Отмечается, что в первые месяцы Украина перехватывала около 50% российских ракет. Благодаря поступлению новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также росту навыков украинских батарей удавалось перехватывать около 80% российских крылатых ракет.
Сегодня же эта цифра приближается к 90%, в то время как над Киевом уничтожили 100% ракет, выпущенных по городу с 28 апреля.
Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские бойцы сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая. 6 мая эти данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Вчера Bild показала обломки сбитого "Кинжала".
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