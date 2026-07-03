Україна збільшує виплати для іноземців у війську до 300 тисяч

Кабінет міністрів підвищив розмір виплати для іноземних військових зі 130 до 300 тисяч гривень. Це необхідно для того, щоб залучити більше вмотивованих бійців до іноземного легіону.

"Ми зацікавлені, щоби мати іноземний легіон, який буде зацікавлений воювати і долати ворога. Для цього прийняте таке рішення. Для того, щоби масштабувати ту ініціативу, яка існувала у нас раніше, але не мала системного характеру", - зазначила Свириденко.

Крім підвищення виплат, влада залучить спеціальну компанію, яка повністю супроводжуватиме іноземців. Вона відповідатиме за весь цикл - від пошуку кандидатів до проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).

Шкураков пояснив, що наразі Міноборони незадоволене якістю рекрутингу через випадки дезертирства.

Тепер агенція ретельно перевірятиме стан здоров'я добровольців та їхню відповідність вимогам служби. Якщо іноземця визнають непридатним, компанія буде зобов'язана повернути його на батьківщину.