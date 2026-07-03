Україна збільшує виплати для іноземців у війську до 300 тисяч

В Україні зростуть виплати для іноземних добровольців, а їхнім відбором та супроводом займеться професійна рекрутингова компанія.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на годині запитань до уряду заявили прем'єр-міністр Юлія Свириденко та заступник міністра оборони Василь Шкураков.
Кабінет міністрів підвищив розмір виплати для іноземних військових зі 130 до 300 тисяч гривень. Це необхідно для того, щоб залучити більше вмотивованих бійців до іноземного легіону.
"Ми зацікавлені, щоби мати іноземний легіон, який буде зацікавлений воювати і долати ворога. Для цього прийняте таке рішення. Для того, щоби масштабувати ту ініціативу, яка існувала у нас раніше, але не мала системного характеру", - зазначила Свириденко.
Крім підвищення виплат, влада залучить спеціальну компанію, яка повністю супроводжуватиме іноземців. Вона відповідатиме за весь цикл - від пошуку кандидатів до проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).
Шкураков пояснив, що наразі Міноборони незадоволене якістю рекрутингу через випадки дезертирства.
Тепер агенція ретельно перевірятиме стан здоров'я добровольців та їхню відповідність вимогам служби. Якщо іноземця визнають непридатним, компанія буде зобов'язана повернути його на батьківщину.
Нагадаємо, 22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету, яким передбачено збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.
Також нові контракти для захисників передбачають додаткові виплати за досягнення бойових результатів, одноразову винагороду після укладення першого контракту, а також щорічну допомогу на оздоровлення.
Окрім цього, українські військові матимуть право на додаткові грошові винагороди за ліквідацію ворога або захоплення російських окупантів у полон.