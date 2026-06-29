Військовим доплачуватимуть за знищених і полонених росіян: названо суми
Українські військовослужбовці отримуватимуть додаткові гроші за знищення живої сили ворога або взяття окупантів у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерство оборони.
Згідно з постановою Кабміну від 12 червня 2026 року №768, за взяття в полон російського військового передбачена винагорода у розмірі 100 000 гривень. Якщо ворога захопили одразу кілька українських захисників, цю суму розподілять між ними пропорційно.
За знищення окупанта у стрілецькому або рукопашному бою виплачуватимуть 15 000 гривень. Проте для нарахування цих грошей обов'язково потрібно надати підтвердження у вигляді відеофіксації.
Ці доплати військовослужбовці отримуватимуть разом із основним грошовим забезпеченням. Підставою для нарахування є наказ командира військової частини.
Такий наказ видається до 5-го числа поточного місяця за минулий. Самі ж додаткові гроші захисникам виплачуватимуть до 20-го числа цього ж місяця.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони запровадило три типи нових контрактів - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.
На піхотно-штурмових посадах оплата може сягати до 460 000 грн на місяць. Вона складається з базової ставки у 20 000 грн та додаткових виплат за принципом "10/20/40": 10 тисяч грн за день перебування на позиціях, 20 тисяч - за ударно-пошукові дії та 40 тисяч - за участь у штурмових операціях.
Крім того, захисники за новими контрактами будуть отримувати додаткові винагороди за бойові результати, одноразову виплату за перший підписаний контракт, а також допомогу кожного року на оздоровлення.
Зазначимо, український лідер Володимир Зеленський 22 червня підписав закон про зміни до державного бюджету, які передбачають підвищення зарплат військовим.