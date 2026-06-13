До 100 тисяч гривень: які доплати будуть військовим з новими контрактами ЗСУ
Військовослужбовці за новими контрактами отримуватимуть додаткові винагороди за бойові результати, виплату за перший підписаний контракт і щорічну допомогу на оздоровлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Міністерство оборони запускає комплексну трансформацію військової служби, ключовими принципами якої названо чіткі терміни служби, справедливу оплату та гарантію відстрочки після завершення контракту.
У межах цієї трансформації передбачено окрему систему додаткових виплат.
Для військовослужбовців передбачені такі винагороди:
- 100 000 гривень - за кожного ворога, взятого в полон;
- 15 000 гривень - за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.
Виплата за перший контракт
Захисники, які укладають контракт уперше, отримуватимуть одноразову виплату в діапазоні від 27 000 до 33 000 гривень - залежно від військового звання.
Щорічна виплата на оздоровлення
Раз на рік військовослужбовці зможуть отримати виплату на оздоровлення - від 20 000 гривень.
Раніше РБК-Україна писало про три типи нових контрактів, які запускає Міноборони - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.
Зарплата на піхотно-штурмових посадах може сягати 460 000 гривень на місяць: вона формується з базової ставки 20 000 гривень і додаткових винагород за принципом "10/20/40" (10 тисяч за день на позиціях, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, 40 тисяч за штурм).
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше анонсувала запровадження нових контрактів зі зміною зарплат залежно від посади та виконуваних завдань.