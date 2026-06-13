ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

До 100 тисяч гривень: які доплати будуть військовим з новими контрактами ЗСУ

19:55 13.06.2026 Сб
2 хв
Розмір виплати при підписанні першого контракту залежатиме від військового звання
aimg Валерія Абабіна
До 100 тисяч гривень: які доплати будуть військовим з новими контрактами ЗСУ Фото:Які виплати військовим за новими контрактами (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Військовослужбовці за новими контрактами отримуватимуть додаткові винагороди за бойові результати, виплату за перший підписаний контракт і щорічну допомогу на оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони запускає комплексну трансформацію військової служби, ключовими принципами якої названо чіткі терміни служби, справедливу оплату та гарантію відстрочки після завершення контракту.

У межах цієї трансформації передбачено окрему систему додаткових виплат.

Для військовослужбовців передбачені такі винагороди:

  • 100 000 гривень - за кожного ворога, взятого в полон;
  • 15 000 гривень - за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Виплата за перший контракт

Захисники, які укладають контракт уперше, отримуватимуть одноразову виплату в діапазоні від 27 000 до 33 000 гривень - залежно від військового звання.

Щорічна виплата на оздоровлення

Раз на рік військовослужбовці зможуть отримати виплату на оздоровлення - від 20 000 гривень.

Читайте також: 30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії

Раніше РБК-Україна писало про три типи нових контрактів, які запускає Міноборони - піхотно-штурмовий, бойовий і базовий.

Зарплата на піхотно-штурмових посадах може сягати 460 000 гривень на місяць: вона формується з базової ставки 20 000 гривень і додаткових винагород за принципом "10/20/40" (10 тисяч за день на позиціях, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, 40 тисяч за штурм).

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко раніше анонсувала запровадження нових контрактів зі зміною зарплат залежно від посади та виконуваних завдань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Війна в Україні Виплати
Новини
Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик
Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою