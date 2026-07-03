Украина увеличивает выплаты для иностранцев в армии до 300 тысяч

Кабинет министров повысил размер выплаты для иностранных военных со 130 до 300 тысяч гривен. Это необходимо для того, чтобы привлечь больше мотивированных бойцов в иностранный легион.

"Мы заинтересованы, чтобы иметь иностранный легион, который будет заинтересован воевать и преодолевать врага. Для этого принято такое решение. Для того чтобы масштабировать ту инициативу, которая существовала у нас раньше, но не имела системного характера", - отметила Свириденко.

Кроме повышения выплат, власти привлекут специальную компанию, которая будет полностью сопровождать иностранцев. Она будет отвечать за весь цикл - от поиска кандидатов до прохождения ими военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Шкураков объяснил, что в настоящее время Минобороны недовольно качеством рекрутинга из-за дезертирства.

Теперь агентство будет тщательно проверять состояние здоровья добровольцев и их соответствие требованиям службы. Если иностранца сочтут непригодным, компания будет обязана вернуть его на родину.