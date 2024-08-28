Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський

Україна збільшує розмір територій, які контролює у Курській області, що в Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про цн заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, він отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Той доповів, що ЗСУ продовжують збільшувати територію контролю у визначених районах поруч з кордоном України.
"Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення обмінного фонду. Дякую вам, воїни. Це те, що допоможе нам повернути багато людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину", - сказав Зеленський.
З початку серпня в Курській області тривають бої. За цей час ЗСУ взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні. Одна з цілей операції - це захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.
За словами Зеленського, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.
Також операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.
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