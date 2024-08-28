Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський

Операція ЗСУ у Курській області

З початку серпня в Курській області тривають бої. За цей час ЗСУ взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні. Одна з цілей операції - це захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

За словами Зеленського, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Також операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

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