Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский

По словам Зеленского, он получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он доложил, что ВСУ продолжают увеличивать территорию контроля в определенных районах рядом с границей Украины.

"Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение обменного фонда. Спасибо вам, воины. Это то, что поможет нам вернуть много людей из российского плена. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще большее давление на нашу Донетчину", - сказал Зеленский.