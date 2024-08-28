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Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина увеличивает размер территорий, контролируемых в Курской области в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, он получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он доложил, что ВСУ продолжают увеличивать территорию контроля в определенных районах рядом с границей Украины.

"Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение обменного фонда. Спасибо вам, воины. Это то, что поможет нам вернуть много людей из российского плена. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще большее давление на нашу Донетчину", - сказал Зеленский.

Операция ВСУ в Курской области

С начала августа в Курской области продолжаются бои. В настоящее время ВСУ взяли под контроль уже 100 населенных пунктов в российском регионе. Одна из целей операции – это защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

По словам Зеленского, действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции .

Также операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление .

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