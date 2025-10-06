UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна збільшить оборонні витрати: Кабмін погодив зміни до бюджету-2025

Ілюстративне фото: Кабмін погодив зміни до бюджету-2025 (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

  • заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
  • закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:

  • загальний обсяг доходів – до 2,502 трлн грн;
  • видатки – до 4,654 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету – до 2,184 трлн грн.

Також уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.

 

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет