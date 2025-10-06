Україна збільшить оборонні витрати: Кабмін погодив зміни до бюджету-2025

Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.
Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.
Кошти передбачено на:
Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:
Також уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.