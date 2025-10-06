Украина увеличит оборонные расходы: Кабмин согласовал изменения в бюджет-2025

Кабмин сегодня одобрил законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. Он предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram заявил нардеп Ярослав Железняк, опубликовав соответствующий документ.
Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета предлагают увеличить на 317 млрд гривен. Из них большая часть будет направлена на финансирование Министерства обороны Украины.
Средства предусмотрены на:
Также новый законопроект вносит уточнения в основные статьи государственного бюджета, увеличивая:
Также правительство получит право в ноябре-декабре 2025 года перераспределять средства общего фонда между бюджетными программами, чтобы в первую очередь обеспечить финансирование потребностей Вооруженных сил Украины.
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.