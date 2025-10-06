Украина увеличит оборонные расходы: Кабмин согласовал изменения в бюджет-2025

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.