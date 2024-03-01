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Україна збільшила експорт морським коридором до максимуму з початку війни

Україна, П'ятниця 01 березня 2024 12:17
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Україна збільшила експорт морським коридором до максимуму з початку війни Фото: експорт морським коридором збільшили до максимуму з початку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вантажообіг портів Великої Одеси у лютому склав 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн - аграрна продукція. Це рекордні показники експорту не лише українським морським коридором, а і з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, Україна наближається до довоєнних показників експорту через ці порти. Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та дунайські порти.

Крім того, Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії. З початку роботи Українського коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн - це зернові та олійні.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 113 суден, які мають експортувати майже 3 млн тонн вантажів.

Український коридор

Після виходу Росії з "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить з портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

За даними НБУ, середньомісячні обсяги поставок товарів через новий морський коридор становитимуть близько 7 млн тонн. Пропускної здатності буде достатньо не лише для вивезення врожаїв 2023–2024 років, а й для нарощування експорту продукції ГМК.

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