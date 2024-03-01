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Украина увеличила экспорт морским коридором до максимума с начала войны

Украина, Пятница 01 марта 2024 12:17
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Украина увеличила экспорт морским коридором до максимума с начала войны Фото: экспорт морским коридором увеличили до максимума с начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Грузооборот портов Большой Одессы в феврале составил 8 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн - аграрная продукция. Это рекордные показатели экспорта не только по украинскому морскому коридору, но и с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, Украина приближается к довоенным показателям экспорта через эти порты. Сегодня более 90% всего агроэкспорта идет через порты Большой Одессы и дунайские порты.

Кроме того, Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии. С начала работы Украинского коридора почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн - это зерновые и масличные.

Сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 113 судов, которые должны экспортировать около 3 млн тонн грузов.

Украинский коридор

После выхода России из "зерновой сделки" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна. По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности до полномасштабного вторжения России.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, постоянные атаки на российский флот позволили вытеснить его в юго-восточную часть и возобновить судоходство. Северная часть контролируется Украиной.

По данным НБУ, среднемесячные объемы поставок товаров через новый морской коридор составят около 7 млн тонн. Пропускной способности будет достаточно не только для вывоза урожая 2023-2024 годов, но и для наращивания экспорта продукции ГМК.

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