Україна збереже перевагу на полі бою ще щонайменше півроку, - Федоров

За словами міністра, завдяки зміні процедур та впровадженню конкурентних закупівель в Україні вдалося підвищити якість дронів та змінити логіку поставок зброї. Це дозволило сформувати нову реальність на полі бою на користь Сил оборони.

"Росіяни, як показують попередні роки, адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз найближчі шість місяців у нас точно буде перевага", - зазначив Федоров.

Він додав, що поточні масовані удари балістичними ракетами по центру Києва свідчать про безсилля Кремля та особисто Володимира Путіна.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, під час виступу на саміті Reuters Next президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни намагалися наступати на 12 напрямках, але їм нічого не вдалося.

Зараз ворог повільно просувається лише на двох-трьох напрямках. На решті напрямків росіяни втратили ініціативу, при цьому українські захисники досягають більшого успіху на деяких ділянках.