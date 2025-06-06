Україна завершила процедури для приєднання до роумінгової зони ЄС, - ЗМІ

"Єврокомісія сьогодні отримала фінальне повідомлення від України щодо всіх законів, прийнятих для включення до зони ЄС "Роумінг як вдома" для користувачів мобільних телефонів", - повідомив журналіст.

Очікується, що незабаром подібне повідомлення надішле і Молдова.

За словами Йозвяка, Україна та Молдова стануть частиною зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року.

"Я розумію, що словом "історичний" сьогодні часто зловживають, але саме таким і є цей крок", - зазначив редактор "Радіо Свобода".

Зона роумінгу охоплює всі 27 країн ЄС, а також Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Вперше в історії її розширять на країни-кандидати на вступ до ЄС.