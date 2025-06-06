Україна завершила процедури для приєднання до роумінгової зони ЄС, - ЗМІ

Україна передала Європейській комісії фінальне офіційне повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х.
"Єврокомісія сьогодні отримала фінальне повідомлення від України щодо всіх законів, прийнятих для включення до зони ЄС "Роумінг як вдома" для користувачів мобільних телефонів", - повідомив журналіст.
Очікується, що незабаром подібне повідомлення надішле і Молдова.
За словами Йозвяка, Україна та Молдова стануть частиною зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року.
"Я розумію, що словом "історичний" сьогодні часто зловживають, але саме таким і є цей крок", - зазначив редактор "Радіо Свобода".
Зона роумінгу охоплює всі 27 країн ЄС, а також Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Вперше в історії її розширять на країни-кандидати на вступ до ЄС.
Нагадаємо, у лютого 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
У квітні того ж року Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС.
До того ж Кабінет міністрів створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
Нещодавно повідомлялося, що країни Євросоюзу можуть надати Україні доступ до своєї зони роумінгу ще до завершення цієї весни. Але спочатку потрібна схвальна оцінка Єврокомісії.
Також днями президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій. Це ще один крок до приєднання до зони роумінгу ЄС.
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