Україна зробила крок до "роумінгового безвізу" з ЄС: що це означає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Уряд ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Євросоюзу в сфері роумінгу.

Так, документом передбачається доповнення з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС, переліків та графіків адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

"Рухаємося до "роумінгового безвізу" із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС - це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що це рішення створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання.

"Загалом поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах - від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", - додала вона.

Таким чином Кабмін виконує узгоджений Мінекономіки та Єврокомісією оновлений пріоритетний план заходів з посилення імплементації угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану - інтеграція України у внутрішній ринок Євросоюзу.

Загалом план передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити наявні проєкти, такі як угода про промисловий безвіз, та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків.