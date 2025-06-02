"Роумінг як вдома": Україна зробила крок на шляху до ЄС

Україна зробила ще один крок на шляху до приєднання до ініціативи Європейського Союзу "Роумінг як вдома" ("Roam-LikeAtHomе"/RLAH).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКЕК .

За її даними, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій (№ 12150).

З підписанням закону Україна завершила виконання домашнього завдання щодо законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу. Тим Україна самим створила умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Наступний крок - подання до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву ЄС

У разі позитивного висновку Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH.

Що змінить Єдина роумінгова зона Україна-ЄС

Українці зможуть:

користуватись послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу подорожуючи до ЄС (27 держав-членів);

вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться в залежності від країн перебування в ЄС;

залишатись на зв’язку без жодного "роумінгового стресу" і необхідності шукати підключення до Wi-Fi.

Політика ЄС

У квітні 2022 року Європейський парламент ухвалив розширення правил роумінгу, які дозволяють споживачам ЄС продовжувати дзвонити та передавати дані через кордони ЄС за тією самою вартістю, що й удома. Законодавство є частиною стратегії цифрової трансформації, одного з пріоритетів ЄС.

З моменту введення правил Roam-LikeAtHomе у червні 2017 року сотні мільйонів людей скористалися перевагами залишатися на зв'язку під час своїх подорожей Європою, сплачуючи ті ж ціни, що й удома. Система діє на всій території Європейської економічної зони, яка охоплює всі 27 країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії.

Політика виявилася досить успішною: наприклад, влітку 2019 року використання роумінгу даних зросло в 17 разів порівняно з літом до скасування плати за роумінг.

В опитуванні Євробарометра 2023 року понад 81% резидентів ЄС, які подорожують країнами ЄС, зазначили, що це правило приносить їм користь.