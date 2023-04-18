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Рада ЄС підтримала приєднання України до "роумінгового безвізу": що зміниться

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Брюссель, Вівторок 18 квітня 2023 10:12
Рада ЄС підтримала приєднання України до "роумінгового безвізу": що зміниться Фото: віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Єврорада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг у європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

Він зазначив, що Рада ЄС дала "зелене світло" двосторонній угоді. Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Українська влада та оператори вже працюють, аби наша країна швидше інтегрувалася до "роумінгового безвізу".

Федоров пояснив, що після приєднання до зони вільного роумінгу українці будуть менше сплачувати за дзвінки в ЄС.

"Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Єврокомісія у лютого цього року рекомендувала включити Україну до зони вільного роумінгу.

Крім того, Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

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