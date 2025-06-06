Украина завершила процедуры для присоединения к роуминговой зоне ЕС, - СМИ

"Еврокомиссия сегодня получила финальное сообщение от Украины относительно всех законов, принятых для включения в зону ЕС "Роуминг как дома" для пользователей мобильных телефонов", - сообщил журналист.

Ожидается, что вскоре подобное сообщение пришлет и Молдова.

По словам Йозвяка, Украина и Молдова станут частью зоны роуминга ЕС с 1 января 2026 года.

"Я понимаю, что словом "исторический" сегодня часто злоупотребляют, но именно таким и является этот шаг", - отметил редактор "Радио Свобода".

Зона роуминга охватывает все 27 стран ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Впервые в истории ее расширят на страны-кандидаты на вступление в ЕС.