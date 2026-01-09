Україна попереджала Польщу про можливу атаку росіян "Орєшніком", - RMF24

За інформацією медіа, українська сторона попереджала польську про загрозу балістичних ракет середньої дальності.

Більше того, під час російської атаки Київ також надавав Варшаві інформацію про цей об'єкт, додають в ЗМІ.

Завдяки цьому оперативне командування Польщі заздалегідь знало параметри польоту та ймовірну ціль об'єкта. Його також відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

RMF24 повідомляє, що у зв'язку з російським обстрілом Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило до бойової готовності свої наземні системи протиповітряної оборони.

Медіа додає, що російська ракета "Орєшнік" впала у Львівській області, поблизу кордону з Польщею.