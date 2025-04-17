Україна зацікавлена разом зі США контролювати Запорізьку АЕС, - Галущенко

Присутні спитали міністра щодо ініціативи президента США Дональда Трампа про можливість спільної власності над ЗАЕС. Галущенко зазначив, що Україна та США мають спільну зацікавленість у поверненні станції під управління України та відновленні її функціонування.

"Вона (ЗАЕС. - ред.) може принести нові можливості для співробітництва між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми будемо потребувати більше електрики для будь-якого проекту, який може бути імплементований в Україні, разом із Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо", - сказав Галущенко.

Неприйнятий катастрофічний стан

Очільник Міненерго також наголосив на неприйнятності стану, в якому наразі перебуває захоплена росіянами Запорізька АЕС.

Він назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання Росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, "це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії".

"Зараз ми говоримо про певний ренесанс атомної промисловості, але ніхто не зможе дозволити собі інвестувати в атомну енергетику, якщо одна країна може силою захопити та окупувати найбільшу в Європі атомну станцію, та зберігати контроль над нею, навіть коли закінчиться війна… Ми маємо показати, що не можна протиправно захоплювати силою будь-який атомний об’єкт - великий або малий", - сказав Галущенко.

Загроза ядерної аварії

У межах дискусії Галущенко також звернув увагу на загрози, які створюють російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури. За його словами, під постійною небезпекою перебуває не лише відключена Запорізька АЕС, а й три інші атомні станції, що продовжують роботу на підконтрольній Україні території.

Міністр нагадав, що з серпня минулого року зафіксовано понад 150 інцидентів, коли російські ракети чи безпілотники пролітали над цими станціями або поблизу них.

Він нагадав, як "у всіх перед очима" Росія атакувала дроном об’єкт "Укриття" Чорнобильської АЕС.

Крім цього, Україна постійно звертає увагу МАГАТЕ на дуже небезпечні умисні російські атаки проти підстанцій, які обслуговують об’єкти атомної енергетики. Очільник Міненерго зазначив, що такі удари можуть спричинити аварійне знеструмлення працюючих енергоблоків - і це лише один крок до повторення сценарію на кшталт Фукусіми.

"Це те послання, яке ми постійно поширюємо в проектах резолюцій МАГАТЕ, і просимо їх експертів відвідати ці підстанції. Тому що, коли ми маємо аварійне відключення діючого блоку – залишається лише один крок до аварії за сценарієм Фукусіми, лише один крок до ядерного інциденту. Такі дії абсолютно суперечать будь-яким стандартам атомної безпеки", - зазначив Галущенко.