З'явились фото наслідків удару росіян дроном по укриттю на ЧАЕС

Російська армія в ніч на п'ятницю, 14 лютого, атакувала дроном Чорнобильську атомну станцію. Там було пошкоджено укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

На опублікованих фото видно велику діру у даху самого укриття, а також руйнування в середні.

"По влучанню дрона в ЧАЕС. Це черговий доказ, що Росія - це загроза для всього світу. Військові Путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", - підписав фото Єрмак.

Фото: Чорнобильську АЕС росіяни атакували дроном 14 лютого (t.me/ermaka2022)

Міжнародне агентство з атомної енергії також показало фото з наслідками удару по укриттю на ЧАЕС. Там уточнили, що інцидент стався близько 01:50 за місцевим часом.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух із Нового безпечного конфайнменту, який захищає залишки реактора № 4 колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинило пожежу. Їм повідомили, що БПЛА врізався в дах НБК", - сказано у повідомленні.

Фото: Чорнобильську АЕС росіяни атакували дроном 14 лютого (x.com/iaeaorg)

Російський удар дроном по ЧАЕС

Сьогодні вранці президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - написав Зеленський.