Коли можуть запустити Запорізьку АЕС: що кажуть Україна, МАГАТЕ та РФ

Майбутнє Запорізької АЕС усе частіше обговорюють у контексті мирних переговорів про припинення війни в Україні. Зокрема, прозвучала низка суперечливих заяв про те, коли атомна станція може знову запрацювати.

РБК-Україна розповіжає, що про можливий перезапуск ЗАЕС кажуть в Україні, Росії та МАГАТЕ.

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Запорізька АЕС під контролем Росії: головні факти

Запорізька АЕС є найбільшою в Європі за сукупною потужністю. На ній шість енергоблоків по 1 ГВт кожен. До повномасштабного російського вторгнення та окупації виробляла майже чверть усієї електроенергії в Україні.

У січні 2021 року станція вперше вийшла на повні проєктні показники та видала потужність 6000 МВт в енергосистему. Цифра вражаюча, особливо з урахуванням того, що решта дев'ять атомних блоків (Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС) на підконтрольній території мають сумарну потужність майже 7,7 ГВт, на яку вони виходять у зимовий період.

Російські війська захопили ЗАЕС на дев'ятий день вторгнення (з 3 на 4 березня 2022 року) під час боїв за Енергодар. Ще тоді станція зазнала значних пошкоджень і пережила не одну пожежу. Потім була свідома мілітаризація: противник розмістив військову техніку та обстрілював звідти сусідні міста. Далі - викрадення і залякування персоналу, руйнування Каховської ГЕС і водосховища, провокації та блекаути. "Порушені і продовжують порушуватися всі правила ядерної та радіаційної безпеки", - зазначив до третьої річниці окупації міністр енергетики Герман Галущенко.

Захоплений об'єкт управляється російським "Росатомом". Виробництво електроенергії для мережі припинилося у вересні 2022-го, із жовтня принаймні один із шести залишався в "гарячому" стані для забезпечення централізованого опалення та технологічних цілей. З весни 2024 року всі шість блоків перебувають у "холодному зупині". Це режим, за якого реактор не генерує електрику та в якому може довго залишатися, якщо під'єднаний до енергоживлення.

Міжнародний контроль за станцією здійснюється через МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії). Експерти працюють на ній з вересня 2022 року і періодично надають необхідні звіти та рекомендації.

Українська сторона каже про деградацію обладнання, систем безпеки та закінчення терміну перебування ядерного палива в реакторах. Через обстріли станція періодично залишається на одній лінії живлення з підконтрольної території, що загрожує ядерним інцидентом, оскільки створює ризики для охолодження реакторів, зазначив Галущенко.

Нині ж тема Запорізької АЕС активно обговорюється в рамках мирного процесу за участю США.

Що про перезапуск ЗАЕС говорять у МАГАТЕ

Про плани російського диктатора Володимира Путіна перезапустити Запорізьку АЕС рік тому написала газета The Wall Street Journal. За її даними, Путін нібито прямо про це заявив під час особистої зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Як зазначалося в публікації, російська влада хоче повернути в експлуатацію хоча б один реактор. У такому разі перезапуск дозволив би Москві "нормалізувати" захоплення атомної станції. Але, як підкреслили опитані газетою експерти, це створило б невиправдані ризики.

Річ у тім, що ЗАЕС - уже не станція "радянського типу", до яких звикли російські атомники. Зокрема тому, що вона частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі. У зв'язку з цим є сумніви в тому, що Росія знайде фахівців, здатних забезпечити безпечну експлуатацію. Як і в тому, чи вдасться забезпечити достатній приток води для охолодження реактора після руйнування влітку 2023 року Каховського водосховища.

Восени Гроссі наголошував на вкрай небезпечній ситуації через обстріли та перебої з постачанням зовнішньої електроенергії. Тому всі шість енергоблоків мають залишатися в "холодному зупині", а перезапуск не відбудеться, доки тривають бойові дії і доки не гарантована безпека об'єкта.

Минулого тижня в інтерв'ю Reuters він заявив, що не має думки щодо того, який вигляд має мати припинення бойових дій, щоб станція запрацювала. Щодо загальної ситуації, за його словами, ЗАЕС нібито "професійно управляється" російською стороною, деякі роботи, можливо, недостатньо комплексні, але це наслідок війни.

Незважаючи на це, відносно швидкий і поступовий перезапуск станції, по одному реактору за раз, можливий, вважає Гроссі. "Ми кажемо про місяці, і, можливо, для того, щоб уся Запорізька АЕС запрацювала в повному обсязі, знадобиться більше року або ще більше", - сказав він і додав, що експлуатація всіх реакторів буде "важкою, але не неможливою".

Яка позиція України і яку роль можуть зіграти США

Слова Гроссі викликали бурхливу реакцію в Україні. Державна інспекція ядерного регулювання вийшла із заявою про неможливу експлуатацію ЗАЕС. Зокрема тому, що через обстріли постійно обриваються лінії, які подають електроенергію, через що на станції доводиться вмикати дизель-генератори з обмеженими запасами палива.

Крім того, персонал перебуває під тиском окупантів, які обладнали на майданчику вогневі позиції, зберігають боєкомплекти і мінують прилеглі території. Тому перезапуск блоків можливий тільки після деокупації, демілітаризації, перевірки безпеки та повернення ЗАЕС під контроль України. МАГАТЕ може лише давати рекомендації та продовжувати моніторинг, але будь-які рішення є відповідальністю офіційного Києва.

"Будь-які заяви та коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків у поточній ситуації є провокативними та спекулятивними і не мають жодного стосунку до питань ядерної безпеки Європейського регіону", - заявив регулятор.

Українське МЗС підкреслює, що будь-які спроби Росії видавати свою присутність за нормальне управління є цілеспрямованою пропагандою. І замість таких заяв МАГАТЕ має використовувати механізми для тиску на Москву та виведення військових і персоналу країни-окупанта.

Президент Володимир Зеленський заявив у лютому, що Запорізька АЕС має стати частиною гарантій безпеки в рамках мирного врегулювання. Пізніше американський президент Дональд Трамп підтвердив, що контроль над станцією обговорюється в рамках потенційної мирної угоди. Нібито Вашингтон міг би допомогти з експлуатацією, а "американська власність" стала б найкращим захистом, додала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Зеленського, Трамп цікавився, чи буде розуміння української сторони, що США можуть відновити ЗАЕС. Йому відповіли, що тільки якщо вони згодні брати участь у модернізації, вкладати гроші тощо. Поки ж на переговорах передача атомної станції під контроль України не обговорюється.

"Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити - факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці", - сказав Зеленський і за кілька днів додав, що Запорізька АЕС не працюватиме без України і не працюватиме на росіян.

Що стосується гіпотетичної передачі США, то Київ нікому не збирається передавати право власності. Детальніше про це читайте в матеріалі "Нова угода Трампа? Навіщо США контроль над ЗАЕС України і чи можливо це".

Росія проти: як на заяви про ЗАЕС реагує Москва

Російська сторона називає Запорізьку АЕС нібито своїм ядерним об'єктом. І звертає увагу на те, що указом Путіна від 2022 року вона була "закріплена як об'єкт під російською юрисдикцією". Це нібито доконаний факт, який "міжнародному співтовариству залишається лише визнати".

"Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі", - йдеться в заяві МЗС країни-агресора.

Офіційна Москва також відкидає можливість спільної експлуатації. І наполягає, що таких прецедентів у світовій практиці немає, а тісна співпраця західних країн з Україною "унеможливлює навіть тимчасовий допуск представників цих держав" на ЗАЕС.

Генеральний директор "Росатома" Олексій Лихачов назвав варіант із передачею Запорізької АЕС під управління США "ненауковою фантастикою". Пізніше російський віце-прем'єр Олександр Новак заявив, що йому невідомо про такий варіант. "Я думаю, що щодо атомної електростанції такої ситуації не розглядається", - додав він.

Окупаційна влада заявляє, що нібито сама здатна перевести ЗАЕС у режим генерації протягом року після припинення бойових дій. А російська пропаганда тиражуює "експертні думки" про можливе спільне підприємство зі США для запуску реакторів і продажу електроенергії українським споживачам.

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На сьогодні складно сказати, коли запрацює Запорізька АЕС. Причина очевидна - це прив'язано до термінів завершення російсько-української війни, а також до умов повного припинення вогню або мирної угоди. І поки незрозуміло, чим готові пожертвувати воюючі сторони, якими територіями та інтересами, тема атомної електростанції навряд чи підніметься на перші місця в списку пріоритетів.

При підготовці тексту використовувалися: дані з відкритих джерел, пост у Facebook міністра енергетики Германа Галущенка, публікація The Wall Street Journal, заяви глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, президента України Володимира Зеленського.