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Україна затримала вантажне судно: у ВМС назвали причину

Україна, Середа 10 липня 2024 21:24
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Україна затримала вантажне судно: у ВМС назвали причину Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Каріна Левицька

Україна затримала вантажне судно, яке йшло з окупованого Російською Федерацією порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука та видання Lloyd's List.

Сьогодні в мережі з'явилась інформація що нібито Україна затримала на Дунаї судно, яке зайшло в українські води після рейсу до анексованого Севастополя.

Як зазначається, агент і брокер судна стверджують, що судно Usko Mfu було перехоплено військовим катером під час перебування у румунських водах, оскільки Дунай є вузькою водною артерією, а конкретна ділянка, якою йшов Usko Mfu, межує як з Румунією, так і з Україною.

Водночас видання зазначило, що на борту було завантажено ячмінь, який нібито прямував до Греції.

Реакція України

Плетенчук повідомив, що підпорядковані ВМС ЗС України структури дійсно сьогодні затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях.

"Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур. Так, нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде", - заявив речник.

Росіяни викрадають українське зерно

Від початку повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що російські війська намагаються викрасти з України все, що зможуть. Зерно не стало виключенням. Днями ми повідомляли, що з порту Маріуполя окупанти вивезли чергову партію українського зерна.

Зокрема прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вивезли з окупованих регіонів України зерна на 1 млрд доларів.

Додамо також, що Служба безпеки України під час розслідування виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня нашої країни.

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