Україна затримала вантажне судно: у ВМС назвали причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС України Дмитра Плетенчука та видання Lloyd's List .

Сьогодні в мережі з'явилась інформація що нібито Україна затримала на Дунаї судно, яке зайшло в українські води після рейсу до анексованого Севастополя.

Як зазначається, агент і брокер судна стверджують, що судно Usko Mfu було перехоплено військовим катером під час перебування у румунських водах, оскільки Дунай є вузькою водною артерією, а конкретна ділянка, якою йшов Usko Mfu, межує як з Румунією, так і з Україною.

Водночас видання зазначило, що на борту було завантажено ячмінь, який нібито прямував до Греції.

Реакція України

Плетенчук повідомив, що підпорядковані ВМС ЗС України структури дійсно сьогодні затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях.

"Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур. Так, нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде", - заявив речник.