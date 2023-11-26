Росіяни вивезли з окупованих регіонів України зерна на 1 млрд доларів, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це частково, тому що героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів", - Заявив Шмигаль.

За його словами, незважаючи на це, Україна й надалі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

За даними глави уряду, прогнозований урожай в Україні цього року становитиме 79 млн тонн, що на 10% більше від минулорічних показників.

Також він зазначив, що в рамках президентської ініціативи Grain from Ukraine вже направлено 170 тисяч тонн продовольства до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тисяч тонн продуктів харчування готуються до відправки до Нігерії.

РФ краде українське зерно

Російські війська та пов'язані з окупантами ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року РФ вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування своєї війни.

Як заявив нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар,Росія вже вкрала із тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна . Для вивезення загарбники використовують до десятка своїх та сирійських кораблів.

Додамо також, що Служба безпеки України під час розслідування виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня нашої країни.