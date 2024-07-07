З порту Маріуполя окупанти вивезли ще одну партію українського зерна, - ЦНС

Російські окупанти продовжують вивозити українське зерно з тимчасово окупованих територій Донецької області. Зокрема, з нової партії цьогорічного врожаю зернових вже вивезено понад 800 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву ( ЦНС ).

"Від початку року окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України на росію із порту Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС пояснили, що крадіжки українського хліба з окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових посадовців та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом.

"Нещодавно активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна", - додали у ЦНС.