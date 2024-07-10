Украина задержала грузовое судно: в ВМС назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука и издание Lloyd's List .

Сегодня в сети появилась информация что якобы Украина задержала на Дунае судно, которое зашло в украинские воды после рейса в аннексированный Севастополь.

Как отмечается, агент и брокер судна утверждают, что судно Usko Mfu было перехвачено военным катером во время пребывания в румынских водах, поскольку Дунай является узкой водной артерией, а конкретный участок, по которому шел Usko Mfu, граничит как с Румынией, так и с Украиной.

В то же время издание отметило, что на борту был загружен ячмень, который якобы направлялся в Грецию.

Реакция Украины

Плетенчук сообщил, что подчиненные ВМС ВС Украины структуры действительно сегодня задержали грузовое судно, вопреки украинскому и международному законодательству, заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях.

"Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур. Да, пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится", - заявил спикер.