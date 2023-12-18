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Україна засудила ракетні випробування КНДР і закликала посилити тиск на Пхеньян

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна рішуче засуджує ракетні випробування, проведені напередодні КНДР і закликає посилити тиск на Пхеньян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС України.

"Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети є черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому.

"Рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед РФ, які у порушення міжнародних зобов'язань надають сприяння розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР", - додали у відомстві. 

Ракетні випробування КНДР

Напередодні КНДР провела запуск балістичної ракети малої дальності в напрямку Східного моря. Однак через декілька годин Пхеньян провів другі ракетні випробування. Через це прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликав засідання Ради національної безпеки.

Стримування КНДР

Сполучені Штати та Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї. Зокрема, вони хочуть до 2024 року завершити розробку всеосяжної інструкції про те, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу з боку КНДР.

Крім того, в США нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

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