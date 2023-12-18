КНДР запустила другу балістичну ракету. Японія скликає раду нацбезпеки

Північна Корея запустила другу балістичну ракету за останні 24 години біля свого східного узбережжя. На фоні цього прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликає засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Ракета швидше за все впала у водах на захід від головного північного острова Японії Хоккайдо приблизно о 2:37 ночі, заявили в Токіо.

Очільник уряду Фуміо Кісіда сказав, що досі не отримував повідомлень про поранення або пошкодження внаслідок запуску ракет і планує провести засідання Ради національної безпеки для обговорення дій КНДР.

Варто зазначити, що другий запуск стався за кілька годин після того, як Південна Корея повідомила, що КНДР провела випробування балістичної ракети малої дальності в Східному морі.

Ці запуски співпали з переговорами між США та Південною Кореєю щодо поглиблення співпраці у стримуванні КНДР від застосування ядерної зброї. У рамках цього співробітництва 17 грудня американський атомний підводний човен прибув до південнокорейського портового міста.

Стримування КНДР

Сполучені Штати Америки та Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

Вони хочуть до наступного року завершити розробку всеосяжної інструкції про те, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу з боку КНДР.

Водночас, вчора в США нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.