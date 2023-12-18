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Украина осудила ракетные испытания КНДР и призвала усилить давление на Пхеньян

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина решительно осуждает ракетные испытания, проведенные накануне КНДР и призывает усилить давление на Пхеньян.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Осуществленный 18 декабря 2023 года запуск межконтинентальной баллистической ракеты является очередным свидетельством систематического игнорирования северокорейским режимом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Украина поддерживает усилия партнеров по усилению давления на Пхеньян для соблюдения международного порядка и прекращения действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации безопасности на Корейском полуострове и мире в целом.

"Решительная реакция должна следовать и в отношении действий тех стран, прежде всего РФ, которые в нарушение международных обязательств оказывают содействие развитию северокорейских ядерной и ракетной программ и продолжают запрещенное сотрудничество с КНДР", - добавили в ведомстве.

Ракетные испытания КНДР

Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Однако спустя несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания. Поэтому премьер-министр Японии Фумио Кисида созвал заседание Совета национальной безопасности.

Сдерживание КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. В частности, они хотят до 2024 года завершить разработку всеобъемлющей инструкции о том, как вместе сдерживать и реагировать на ядерную угрозу КНДР.

Кроме того, в США напомнили Северной Корее, что применение ядерного оружия приведет к концу режима нынешнего лидера Ким Чен Ина.

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