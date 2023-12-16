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США та Південна Корея створюють спільне керівництво з ядерної оборони проти КНДР, - ЗМІ

Субота 16 грудня 2023 07:20
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США та Південна Корея створюють спільне керівництво з ядерної оборони проти КНДР, - ЗМІ Фото: США та Південна Корея створюють керівництво з ядерної оборони проти КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Південна Корея працюють над спільною стратегією ядерної оборони, яка б дозволила до середини наступного року створити інтегровану систему стримування ядерної зброї Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Вашингтон і Сеул вирішили до наступного року завершити всеосяжне керівництво про те, як разом стримувати та реагувати на ядерну загрозу з боку КНДР.

Очікується, що керівництво включатиме методи обміну конфіденційною інформацією щодо ядерної зброї Північної Кореї, процес консультацій у разі ядерної кризи та канали зв'язку в реальному часі між двома країнами. У новій концепції також буде враховано програми спільних навчань.

Варто зазначити, що у грудні КНДР має намір провести випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка, на думку аналітиків Пентагону, є ядерною загрозою незалежно від її дальності, оскільки вона може нести ядерну боєголовку.

КНДР запустила міжконтинентальну ракету із супутником

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше 16 червня Південна Корея підняла із дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Згодом Пхеньян заявив, що втручання у роботу його супутників означатиме проголошення війни.

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