США пригрозили "кінцем режиму" Північній Кореї у разі застосування ядерної зброї

Сполучені Штати Америки нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Згідно з заявою, під час зустрічі з колегами із Сеула Сполучені Штати "підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея (РК) розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерні".

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти РК буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю", - йдеться в ній.

КНДР запустила міжконтинентальну ракету із супутником

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше 16 червня Південна Корея підняла із дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Згодом Пхеньян заявив, що втручання у роботу його супутників означатиме проголошення війни.

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