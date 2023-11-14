Українці ведуть дві війни одночасно, - посол Японії

Українцям вдається вести дві війни одночасно. Уряд та українське суспільство відбивають повномасштабну російську агресію, водночас вдало борючись із внутрішніми проблемами.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.
"Я високо оцінюю український уряд та українське суспільство загалом за рішучість у всіх питаннях, пов'язаних із реформами, включаючи антикорупційні кампанії, судові реформи, покращення управління, особливо для державних підприємств, та багато інших питань", - підкреслив Кунінорі.
За його словами, японців глибоко вражає той факт, що українське керівництво за підтримки громадянського суспільства продовжує працювати над відповідними реформами навіть попри війну, адже зазвичай в даних умовах руки уряду та суспільства сильно зв'язані безпосереднім завданням - перемогою.
Кунінорі зауважив, що не дивлячись на те, наскільки великими чи малими є усі зміни - вони суттєві та допомагають переконати японських платників податків й надалі надавати підтримку Україні.
"Подивіться, українці ведуть дві війни одночасно, воюють проти Росії і борються з усіма внутрішніми проблемами. Отже, Україна заслуговує на подальшу підтримку з нашого боку", - підсумував посол Японії.
Зазначимо, Кунінорі також повідомив про те, що у Японії точаться дискусії про зняття заборони на експорт летальної зброї, яка потенційно потім може бути поставлена в Україну.
Крім того, наприкінці жовтня стало відомо, що у Японії запустять нову програму підтримки біженців із України, яка сприятиме їхній інтеграції. Із квітня українці матимуть право на вивчення мови та фінансову допомогу.
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