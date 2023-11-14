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Посол Японії прокоментував можливість надання Україні летальної зброї

Україна, Вівторок 14 листопада 2023 09:28
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Посол Японії прокоментував можливість надання Україні летальної зброї Фото: посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У Японії точаться дискусії про зняття заборони на експорт летальної зброї, яка потенційно потім може бути поставлена в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Як зазначив посол, у правлячих коаліційних партіях створено робочу групу для вивчення цього питання, питання обміну військовими технологіями та технікою з іншими країнами.

"Я не буду вдаватися до подробиць дискусії в Японії, тому що не хочу передбачати її результат", - сказав Кунінорі.

Заборона на експорт летальної зброї

Нагадаємо, обговорення у робочій групі щодо спрощення принципів передачі оборонної техніки йдуть у Японії з квітня 2023 року. Японія прагне зміцнити свою внутрішню оборонну промисловість і краще реагувати на сувору ситуацію в галузі безпеки, а також сподівається розширити підтримку країн, які зазнали військового вторгнення, таких як Україна.

Відповідно до "трьома принципами" Японії, дозволено експорт летальної зброї тільки країнам, які спільно розробляють або виробляють оборонне обладнання. Тим часом, країнам, які співпрацюють із Токіо у питаннях безпеки, дозволено експорт нелетального обладнання.

У серпні уряд Японії заявив, що хоче пом'якшити обмеження на експорт летальної зброї, щоб підтримати тих, хто зазнав військового вторгнення.

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