ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виплати і курси. У Японії запровадять нову програму підтримки українців

П'ятниця 20 жовтня 2023 15:21
UA EN RU
Виплати і курси. У Японії запровадять нову програму підтримки українців Фото: Українські біженці у Японії (gettyimges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Японії запустять нову програму підтримки біженців із України, яка сприятиме їхній інтеграції. Із квітня українці матимуть право на вивчення мови та фінансову допомогу.

Також біженцям продовжать фінансову підтримку для покриття витрат на проживання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Агентство імміграційних служб Японії повідомило, що квітні запрацює програма допомоги іноземцям із зон конфлікту, яка допоможе їм адаптуватися до життя у країні. Її розробили в основному для допомоги 2,5 тисячам евакуйованим до Японії українцям.

Втікачі від війни отримають право на програму вивчення японської мови та вивчення законів і звичаїв країни, яка триватиме 6 або 12 місяців. Програма передбачає також фінансову допомогу.

Майбутня програма підтримки українців є частиною переглянутого міграційного законодавства, за яким із 1 грудня українцям надаватимуть статус довгострокового резидента з робочою візою.

Зазначається, що Агенство також продовжить до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських біженців, яких нема кому спонсорувати.

Раніше стало відомо, що українські біженці у Японії отримають право на довгострокове проживання в країні з робочою візою. Нову систему розробили, щоб дозволити дозвіл на проживання людям із зон конфлікту, чиї обставини не підпадають під вимоги до статусу біженців.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії прийняли два важливих рішення для українських біженців. З метою інтеграції на ринок праці зроблять доступними курси мови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія виплати
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Нечеснюк
Виплати для ВПО. Хто тепер має право на допомогу від держави за новими правилами
Олена Нечеснюк
юристка з питань ВПО БФ "Право на захист"
Віктор Шатров
Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Олег Васильєв
Розклад на осінь. Як доїхати до Варшави і Хелма з України: поради
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Всі точки зору