Виплати і курси. У Японії запровадять нову програму підтримки українців

У Японії запустять нову програму підтримки біженців із України, яка сприятиме їхній інтеграції. Із квітня українці матимуть право на вивчення мови та фінансову допомогу.

Також біженцям продовжать фінансову підтримку для покриття витрат на проживання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Агентство імміграційних служб Японії повідомило, що квітні запрацює програма допомоги іноземцям із зон конфлікту, яка допоможе їм адаптуватися до життя у країні. Її розробили в основному для допомоги 2,5 тисячам евакуйованим до Японії українцям.

Втікачі від війни отримають право на програму вивчення японської мови та вивчення законів і звичаїв країни, яка триватиме 6 або 12 місяців. Програма передбачає також фінансову допомогу.

Майбутня програма підтримки українців є частиною переглянутого міграційного законодавства, за яким із 1 грудня українцям надаватимуть статус довгострокового резидента з робочою візою.

Зазначається, що Агенство також продовжить до двох років фінансову підтримку для покриття витрат на проживання українських біженців, яких нема кому спонсорувати.

Раніше стало відомо, що українські біженці у Японії отримають право на довгострокове проживання в країні з робочою візою. Нову систему розробили, щоб дозволити дозвіл на проживання людям із зон конфлікту, чиї обставини не підпадають під вимоги до статусу біженців.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії прийняли два важливих рішення для українських біженців. З метою інтеграції на ринок праці зроблять доступними курси мови.

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