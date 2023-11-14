Украинцы ведут две войны одновременно, - посол Японии

Украинцам удается вести две войны одновременно. Правительство и украинское общество отражают полномасштабную российскую агрессию, в то же время удачно борясь с внутренними проблемами.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
"Я высоко оцениваю украинское правительство и украинское общество в целом за решимость по всем вопросам, связанным с реформами, включая антикоррупционные кампании, судебные реформы, улучшение управления, особенно для государственных предприятий, и многие другие вопросы", - подчеркнул Кунинори.
По его словам, японцев глубоко поражает тот факт, что украинское руководство при поддержке гражданского общества продолжает работать над соответствующими реформами даже вопреки войне, ведь обычно в данных условиях руки правительства и общества сильно связаны непосредственной задачей - победой.
Кунинори отметил, что несмотря на то, насколько велики или малы все изменения - они существенны и помогают убедить японских налогоплательщиков и в дальнейшем оказывать поддержку Украине.
"Посмотрите, украинцы ведут две войны одновременно, воюют против России и борются со всеми внутренними проблемами. Следовательно, Украина заслуживает дальнейшей поддержки с нашей стороны", - подытожил посол Японии.
Отметим, Кунинори также сообщил о том, что в Японии ведутся дискуссии о снятии запрета на экспорт летального оружия, которое потенциально потом может быть поставлено в Украину.
Кроме того, в конце октября стало известно, что в Японии будет запущена новая программа поддержки беженцев из Украины, которая будет способствовать их интеграции. С апреля украинцы получат право на изучение языка и финансовую помощь.
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