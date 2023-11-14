Украинцы ведут две войны одновременно, - посол Японии

"Я высоко оцениваю украинское правительство и украинское общество в целом за решимость по всем вопросам, связанным с реформами, включая антикоррупционные кампании, судебные реформы, улучшение управления, особенно для государственных предприятий, и многие другие вопросы", - подчеркнул Кунинори.

По его словам, японцев глубоко поражает тот факт, что украинское руководство при поддержке гражданского общества продолжает работать над соответствующими реформами даже вопреки войне, ведь обычно в данных условиях руки правительства и общества сильно связаны непосредственной задачей - победой.

Кунинори отметил, что несмотря на то, насколько велики или малы все изменения - они существенны и помогают убедить японских налогоплательщиков и в дальнейшем оказывать поддержку Украине.

"Посмотрите, украинцы ведут две войны одновременно, воюют против России и борются со всеми внутренними проблемами. Следовательно, Украина заслуживает дальнейшей поддержки с нашей стороны", - подытожил посол Японии.