Україна заробила 175 млн гривень з продажу неплатоспроможного PINbank литовцям

Головне:

PINbank продано за 175 млн грн

Новий власник – фінтех-компанія ZEN.com

100% акцій банку перейшли інвестору

Угоду визнано найменш витратним сценарієм для держави

Клієнти банку продовжують обслуговування без змін

"Вихід нового міжнародного інвестора на український банківський ринок – це чіткий сигнал для глобального капіталу: Україна залишається відкритою для інвестицій, а її фінансовий сектор – стійким і перспективним навіть в умовах повномасштабної війни", – написав голова Андрій Пишний у Facebook. Він підкреслив, що НБУ підтримує плани ZEN.com щодо довгострокової роботи в Україні та масштабування цифрових сервісів.

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай заявила, що угода підтверджує ефективність механізмів врегулювання Фонду та привабливість вітчизняного банківського ринку для іноземних інвесторів.

ZEN.com планує трансформувати PINbank у сучасну високотехнологічну фінансову установу, що поєднає традиційну банківську інфраструктуру з можливостями фінтеху.

Генеральний директор ZEN.com у Європі Міхал Богуславський назвав Україну стратегічно важливим ринком зі значним потенціалом довгострокового зростання і заявив про намір створити фінансову установу, орієнтовану на технологічні рішення для фізичних осіб і бізнесу.

Відкритий конкурс з пошуку інвестора завершився 31 березня, договір купівлі-продажу підписали 17 квітня.

Угода з UAB ZEN.com була обрана як найменш витратний сценарій врегулювання банку. Новий власник зобов'язаний упродовж місяця привести діяльність установи у відповідність до вимог законодавства щодо нормативів капіталу та ліквідності, після чого НБУ проведе інспекційну перевірку.

Клієнтам PINbank переоформлювати договори через зміну власника не потрібно – вони продовжують діяти на тих самих умовах. Зберігаються строки, валюта, процентна ставка та реквізити як депозитних, так і кредитних договорів.

Нагадаємо, 19 лютого НБУ визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank), а Фонд гарантування запровадив у них тимчасову адміністрацію.

За даними НБУ, на той час 88,89% акцій PINbank належало державі в особі Міністерства розвитку громад та територій. Власником ще 7,45% акцій був Олег Колесник, 1,25% – Неля Костенко, ще трьом фізичним особам належало менше 1% акцій банку.

Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер. Вищий антикорупційний суд конфіскував ці акції на користь держави у лютому 2023 року, а у січні 2024 року їх передали Фонду державного майна.