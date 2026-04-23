Украина заработала 175 млн гривен с продажи неплатежеспособного PINbank литовцам

17:30 23.04.2026 Чт
3 мин
Что означает продажа неплатежеспособного банка иностранному инвестору для финансового сектора Украины во время войны?
aimg Анастасия Мацепа aimg Александр Бердинских
Фото: Украинский банковский сектор остается открытым для инвесторов (коллаж РБК-Украина)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил продажу неплатежеспособного АО "Первый инвестиционный банк" литовской финтех-компании ZEN.com. 100% акций банка передано новому владельцу за 175 млн грн.

Что известно о сделке - сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Национального банка Украины Андрея Пышного и пресс-релиз ФГВФЛ.

Главное:

  • PINbank продан за 175 млн грн
  • Новый владелец - финтех-компания ZEN.com
  • 100% акций банка перешли инвестору
  • Сделка признана наименее затратным сценарием для государства
  • Клиенты банка продолжают обслуживание без изменений

"Выход нового международного инвестора на украинский банковский рынок - это четкий сигнал для глобального капитала: Украина остается открытой для инвестиций, а ее финансовый сектор - устойчивым и перспективным даже в условиях полномасштабной войны", - написал глава Андрей Пышный в Facebook. Он подчеркнул, что НБУ поддерживает планы ZEN.com по долгосрочной работе в Украине и масштабированию цифровых сервисов.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай заявила, что соглашение подтверждает эффективность механизмов урегулирования Фонда и привлекательность отечественного банковского рынка для иностранных инвесторов.

ZEN.com планирует трансформировать PINbank в современное высокотехнологичное финансовое учреждение, которое объединит традиционную банковскую инфраструктуру с возможностями финтеха.

Генеральный директор ZEN.com в Европе Михал Богуславский назвал Украину стратегически важным рынком со значительным потенциалом долгосрочного роста и заявил о намерении создать финансовое учреждение, ориентированное на технологические решения для физических лиц и бизнеса.

Открытый конкурс по поиску инвестора завершился 31 марта, договор купли-продажи подписали 17 апреля.

Сделка с UAB ZEN.com была выбрана как наименее затратный сценарий урегулирования банка. Новый собственник обязан в течение месяца привести деятельность учреждения в соответствие с требованиями законодательства по нормативам капитала и ликвидности, после чего НБУ проведет инспекционную проверку.

Клиентам PINbank переоформлять договоры из-за смены собственника не нужно - они продолжают действовать на тех же условиях. Сохраняются сроки, валюта, процентная ставка и реквизиты как депозитных, так и кредитных договоров.

Напомним, 19 февраля НБУ признал неплатежеспособными "Мотор-Банк" и "Первый инвестиционный банк" (PINbank), а Фонд гарантирования ввел в них временную администрацию.

По данным НБУ, на то время 88,89% акций PINbank принадлежало государству в лице Министерства развития общин и территорий. Владельцем еще 7,45% акций был Олег Колесник, 1,25% - Неля Костенко, еще трем физическим лицам принадлежало менее 1% акций банка.

Бывшим владельцем 88,89% акций "Первого инвестиционного банка" (PINbank) был российский миллиардер и президент московского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер. Высший антикоррупционный суд конфисковал эти акции в пользу государства в феврале 2023 года, а в январе 2024 года их передали Фонду государственного имущества.

