Україна запускає "Карпатську ініціативу", перша зустріч - вже восени
Восени Україна запустить "Карпатську ініціативу", яка об'єднає 8 країн, пов'язаних Карпатами і які мають економічний і безпековий інтерес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми почали трек Карпатської ініціативи. Це нова ініціатива. Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом в гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України", - зазначив він.
За словами глави держави, коли сусідні країни думають про відновлення - це також "віра в Україну, що все буде мирно".
"Карпатська ініціатива - це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами. Це про логістику, економіку й про безпеку. Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм", - йдеться у заяві президента.
Зеленський додав, що президентам Євроради та Єврокомісії ця ідея "дуже сподобалась". За його словами, цей формат буде створено восени і зараз вже обговорюються дати.
"Бачили позитивний сигнал від Євросоюзу. Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат - для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І знов-таки, не тільки для українських Карпат. Там і ми, і Румунія, і Австрія, і Сербія, і Угорщина, і Польща, і Чехія, Словаччина", - наголосив президент.
За його словами, "Карпатська ініціатива" - це те, "навколо чого можна нам усім об'єднатися".
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Україною та Росією можуть отримати новий імпульс уже найближчим часом. За його словами, наразі готуються нові дипломатичні ініціативи.
Водночас, за інформацією джерел РБК-Україна, перспективи завершення війни шляхом переговорів цього року залишаються вкрай низькими. Співрозмовники видання зазначають, що жодна з мирних ініціатив, які нині обговорюються, не задовольняє ані Київ, ані Москву.