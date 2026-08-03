Україна запускає "Карпатську ініціативу", перша зустріч - вже восени

"Ми почали трек Карпатської ініціативи. Це нова ініціатива. Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом в гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України", - зазначив він.

За словами глави держави, коли сусідні країни думають про відновлення - це також "віра в Україну, що все буде мирно".

"Карпатська ініціатива - це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами. Це про логістику, економіку й про безпеку. Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм", - йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що президентам Євроради та Єврокомісії ця ідея "дуже сподобалась". За його словами, цей формат буде створено восени і зараз вже обговорюються дати.

"Бачили позитивний сигнал від Євросоюзу. Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат - для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І знов-таки, не тільки для українських Карпат. Там і ми, і Румунія, і Австрія, і Сербія, і Угорщина, і Польща, і Чехія, Словаччина", - наголосив президент.

За його словами, "Карпатська ініціатива" - це те, "навколо чого можна нам усім об'єднатися".