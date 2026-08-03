Украина запускает "Карпатскую инициативу", первая встреча - уже осенью
Осенью Украина запустит "Карпатскую инициативу", которая объединит 8 стран, связанных Карпатами и представляющих экономический и интерес по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы начали трек Карпатской инициативы. Это новая инициатива. Почему такая идея возникла? Потому что не все страны готовы усиливать нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарном треке, в безопасности, экономике. Думают о восстановлении Украины", - отметил он.
По словам главы государства, когда соседние страны думают о восстановлении - это также "вера в Украину, что все будет мирно".
"Карпатская инициатива - это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по-соседски. Это страны, в которых есть экономический и интерес по безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами. Это о логистике, экономике и о безопасности. Мы видели в этом и культуру, и будущий туризм", - говорится в заявлении президента.
Зеленский добавил, что президентам Евросовета и Еврокомиссии эта идея "очень понравилась". По его словам, этот формат будет создан осенью и сейчас уже обсуждаются даты.
"Видели положительный сигнал от Евросоюза. Нам нужны будут в будущем программы для Карпат - для финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять-таки, не только для украинских Карпат. Там и мы, и Румыния, и Австрия, и Сербия, и Венгрия, и Польша, и Чехия, Словакия", - подчеркнул президент.
По его словам, "Карпатская инициатива" - это то, "вокруг чего можно нам всем объединиться".
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут получить новый импульс в ближайшее время. По его словам, сейчас готовятся новые дипломатические инициативы.
В то же время, по информации источников РБК-Украина, перспективы завершения войны путем переговоров в этом году остаются крайне низкими. Собеседники издания отмечают, что ни одна из ныне обсуждаемых мирных инициатив не удовлетворяет ни Киев, ни Москву.