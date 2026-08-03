Чому мирні переговори поки не мають шансів на успіх: пояснення джерел РБК-Україна

Переговори про завершення війни між Україною та Росією практично не мають шансів на успіх цього року. Жодна з обговорюваних мирних ініціатив наразі не влаштовує обидві сторони.

Ще кілька місяців тому дипломатична ситуація виглядала дещо інакше. Україна помітно наростила інтенсивність ударів по тилах РФ. Відсутність оперативних проривів окупантів на фронті та зростання невдоволення всередині Росії давали сподівання, що Володимир Путін сяде за стіл переговорів.

Однак активізація українських ударів викликала в Кремлі зворотний ефект - прагнення досягнути цілей будь-якою ціною. Москва готує для українців ще одну важку зиму, розраховуючи зламати тил.

"В обох сторін відсутня стратегія виходу з війни", - констатував співрозмовник видання в українській владі.

Провал концепції "поступок" та ідеї "Донніленду"

Майже рік пішов на те, щоб довести Вашингтону неприйнятність добровільного виходу України з усієї території Донбасу (ідеї в стилі "духу Анкоріджу"). Цю позицію твердо поділяють і президент Володимир Зеленський, і українське суспільство.

Американські партнери щиро не розуміли такої принциповості:

нерозуміння позиції. "Американці нас багато разів запитували: ну от чому ви так уперлися в цей шматочок Донбасу, який на карті навіть не знайти?.. Віддайте - і буде вам мир", - розповідав український переговорник;

відсутність ресурсів: американську сторону особливо дивувала боротьба за регіон, де немає значних покладів нафти й газу.

Також не реалізувався сценарій створення "Донніленду" - вільної економічної або демілітаризованої зони на Донбасі. Україна була готова обговорювати цей компроміс, але його відкинула вже Москва.

Пошук нових форматів та візит зі США

Наразі українські дипломати шукають нові варіанти, оскільки попередні концепції виявилися нежиттєздатними.

"Ми зараз перебуваємо в пошуку нових ідей, оскільки старі не працюють", - зазначив співрозмовник видання серед переговорників.

Певні надії дипломати покладають на очікуваний у серпні візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. Після столиці України вони планують відвідати Москву.

"Коли вони до нас приїдуть, будемо сидіти й компонувати щось із різних варіантів", - описав плани співрозмовник видання з українського боку.